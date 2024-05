Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danske Bank: bénéfice net en hausse de 9% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Danske Bank publie un revenu total de 13 955 millions de DKK (couronnes danoises), en hausse de 4% par rapport au 1er trimestre 2023.



Le bénéfice net ressort à 5,6 milliards de DKK, en hausse de 9%, laissant apparaître un BPA de 6,6 DKK (vs 6 DKK un an plus tôt).



Les actifs de la banque affichent quant à eux un repli de 2%, à 3 709 milliards de DKK.



Pour 2024, l'établissement bancaire cible un bénéfice net compris entre 20 et 22 milliards de couronnes danoises.







