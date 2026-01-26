Dans un possible dégel, Donald Trump et le gouverneur du Minnesota s'entretiennent après une fusillade mortelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un juge envisage une pause dans la répression au Minnesota

*

Donald Trump envoie un tsar des frontières dans l'État, signalant une coopération avec le gouverneur

*

Le candidat républicain au poste de gouverneur renonce à sa candidature et accuse la répression

(Ajout de détails sur les politiques locales d'immigration, paragraphes 8-10; deuxième audience du tribunal, paragraphe 16) par Brad Brooks, Jack Queen et Andy Sullivan

Le président Donald Trump et le gouverneur du Minnesota Tim Walz ont déclaré lundi qu'ils avaient eu une discussion productive sur l'application des lois sur l'immigration, signe que Donald Trump pourrait envisager de désamorcer la vague d'agents qui ont tué deux citoyens américains dans l'État.

Donald Trump a déclaré qu'il était "sur la même longueur d'onde" que le gouverneur démocrate, quelques semaines après avoir ordonné à des milliers d'agents fédéraux de l'immigration de se rendre dans l'État dans le cadre d'une opération que Tim Walz et d'autres dirigeants locaux ont qualifiée d'invasion anarchique.

Pour sa part, Donald Trump a passé le mois dernier à accuser Tim Walz d'incompétence pour ne pas avoir réussi à mettre fin à un scandale de fraude à l'aide sociale dans l'État.

La mort d'un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, abattu samedi par des agents de l'immigration - le deuxième citoyen américain tué dans l'État par des agents fédéraux ce mois-ci - a suscité une vive réaction de l'opinion publique et les sondages d'opinion montrent que l'approche de Donald Trump en matière d'immigration est de moins en moins soutenue.

Le bureau de Tim Walz a déclaré que les deux hommes avaient eu un "appel productif" au cours duquel Donald Trump a déclaré qu'il envisagerait de réduire le nombre d'agents de l'immigration dans l'État. Il a ajouté que Donald Trump avait également accepté de s'entretenir avec le ministère de la sécurité intérieure afin de s'assurer que l'État puisse mener sa propre enquête sur la fusillade.

DES REPRÉSENTANTS DE L'ÉTAT DEMANDENT À UN JUGE DE METTRE FIN À LA VAGUE D'IMMIGRATION

Donald Trump a déclaré qu'il enverrait le tsar des frontières de la Maison-Blanche, Tom Homan, pour travailler avec les autorités locales à la suite de la fusillade survenue samedi à Minneapolis entre des agents de l'immigration et des manifestants. Alors que d'autres hauts responsables de Donald Trump ont qualifié Alex Pretti de "terroriste national", Tom Homan ne s'est pas exprimé publiquement sur l'incident.

Dans un communiqué, Donald Trump a déclaré que M. Homan "n'a pas été impliqué" dans la répression au Minnesota "mais qu'il connaît et apprécie beaucoup de gens là-bas"

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que Donald Trump exigeait du Minnesota qu'il lui remette les personnes en situation irrégulière qui se trouvent dans ses prisons. Tim Walz affirme que le système pénitentiaire de l'État le fait déjà, mais que certaines forces de l'ordre locales ne le font pas.

La Maison-Blanche fait également pression sur les autorités du Minnesota pour qu'elles fassent appel à la police locale afin qu'elle participe à l'application des lois sur l'immigration, ce qui pourrait s'avérer difficile dans la mesure où certaines villes comme Minneapolis interdisent à la police d'appliquer les lois civiles fédérales sur l'immigration.

Les fonctionnaires de l'État affirment que le nombre d'agents de l'immigration sur le terrain dépasse déjà le nombre de policiers dans la région. Ils affirment que la répression met en péril la sécurité publique et épuise leurs ressources.

Les déclarations de Donald Trump sont intervenues alors que les autorités de l'État ont fait pression sur un juge américain pour qu'il mette temporairement un terme à l'envoi massif de 3 000 agents de l'immigration, qu'elles considèrent comme une tactique visant à faire pression sur l'État pour qu'il modifie sa politique en matière d'immigration.

"Ils mettent la violence dans les rues du Minnesota pour obtenir ce qu'ils veulent", a déclaré Brian Carter, un avocat du bureau du procureur général de l'État, à la juge américaine Katherine Menendez.

Les avocats de l'administration Trump ont fait valoir qu'ils ne faisaient qu'appliquer les lois sur l'immigration.

Mme Menendez, nommée par le président démocrate Joe Biden, a semblé sceptique quant à l'argument de l'État selon lequel elle avait le pouvoir de mettre fin à l'opération.

"L'une des choses avec lesquelles je me débats est que toutes les crises ne peuvent pas être résolues par une injonction de la cour de district", a-t-elle déclaré vers la fin des trois heures d'audience. Elle n'a pas précisé quand elle rendrait sa décision.

Lors d'une autre audience, un juge fédéral a examiné une autre demande de l'État visant à obliger l'administration à conserver les preuves du meurtre d'Alex Pretti. Friedrich Sierkert, un avocat représentant l'administration Trump, a déclaré que les images des caméras corporelles présentes sur les lieux étaient préservées.

UN RÉPUBLICAIN ROMPT AVEC SON PARTI ET ABANDONNE SA CANDIDATURE AU POSTE DE GOUVERNEUR

L'afflux d'agents a provoqué des manifestations massives dans les rues par des températures inférieures à zéro et des condamnations féroces de la part des dirigeants démocrates de l'État. Soixante des plus grandes entreprises de l'État, dont Target, 3M, UnitedHealth et U.S. Bancorp, ont appelé dimanche à une désescalade immédiate des tensions entre l'État et l'administration Trump.

Un des principaux candidats républicains au poste de gouverneur, Chris Madel, a abandonné sa candidature lundi, affirmant que la répression était allée trop loin et avait rendu la course ingagnable pour un républicain.

"Je ne peux pas soutenir les représailles déclarées des républicains nationaux contre les citoyens de notre État, et je ne peux pas non plus me considérer comme membre d'un parti qui le ferait", a-t-il déclaré dans une vidéo.

Les fonctionnaires du ministère de la sécurité intérieure ont décrit l'incident comme une attaque d'Alex Pretti, affirmant que les agents avaient tiré en état de légitime défense après qu'il se soit approché d'eux avec une arme de poing.

Mais la vidéo de la scène, vérifiée par Reuters, contredit cette version. Les images montrent Pretti tenant un téléphone - et non une arme - alors que les agents le plaquent au sol. On y voit également les agents retirer une arme à feu rangée près de sa ceinture après qu'il a été maîtrisé, quelques instants avant qu'ils ne lui tirent dessus. Alex Pretti possédait un permis de port d'arme.

La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, restera à son poste "avec l'entière confiance du président", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Dimanche, Donald Trump a déclaré au Wall Street Journal que son administration "examinait tout" au sujet de l'incident et a indiqué que les fonctionnaires de l'immigration finiraient par se retirer.

De récents sondages Reuters indiquent qu'une part importante des partisans républicains de Donald Trump - 39 % - se méfient de l'approche musclée , estimant qu'il convient de minimiser les dommages, même si cela signifie moins d'arrestations liées à l'immigration.

À Washington, les démocrates du Sénat ont déclaré qu'ils s'opposeraient à un projet de loi de financement du ministère de la sécurité intérieure, ce qui augmente la probabilité d'une fermeture partielle du gouvernement à partir de dimanche.

Les républicains ont approuvé l'an dernier une augmentation massive du budget consacré à la lutte contre l'immigration, mais certains d'entre eux ont également critiqué l'administration.

"Je voudrais encourager l'administration à être plus mesurée, à reconnaître la tragédie et à dire que nous ne voulons pas que des vies soient perdues", a déclaré le sénateur républicain Ted Cruz (Texas) sur son podcast.