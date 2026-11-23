Dans un contexte morose, Choose France vante les entreprises qui investissent en France

Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, à la deuxième édition nationale de "Choose France", à Paris, le 23 novembre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Dans un environnement économique "difficile", le gouvernement a tenu lundi la deuxième édition nationale de Choose France, saluant près de 300 projets d'investissements d'entreprises, françaises mais souvent tournées vers l'international.

Inauguré l'an dernier, l'évènement est le pendant du Choose France organisé chaque année au château de Versailles pour célébrer les investissements d'entreprises étrangères dans le pays.

Cette deuxième édition intervient alors que l'investissement des entreprises est en baisse pour le quatrième trimestre consécutif selon l'Insee, le moral des chefs d'entreprises très bas, et la croissance à l'arrêt, sur fond d'incertitudes politiques.

Lundi après-midi, devant quelque 200 chefs d'entreprises investisseurs réunis à la Cité Universitaire, Bercy a mis en avant, en présence d'une dizaine de ministres, dont celui de l'Économie Roland Lescure et celui de l'Industrie Sébastien Martin, leurs 273 projets nationaux (151 l'an dernier), pour 42,5 milliards d'euros, dont 81 inédits, représentant 14,9 milliards d'euros.

A cinq mois de la présidentielle, "on souhaite les remercier, les célébrer, échanger avec eux", a expliqué Roland Lescure.

"Meilleur endroit du monde"

Les projets valorisés lundi concernent principalement les secteurs de l'énergie et de la transition environnementale (67 dossiers), devant le numérique (40), l'agroalimentaire (37) et la chimie-matériaux (28), mais aussi l'aéronautique. Près de six projets sur dix sont portés par des TPE, PME ou startups, fait valoir Bercy.

Parmi les principales annonces figure le programme d'investissement de 9,5 milliards d'euros du groupe ADP pour la transformation des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.

Pascal Penicaud, le PDG d'Elyse Energy, a signé un contrat d'allocation de production nucléaire avec Bernard Fontana, le PDG d'EDF, pour accompagner, pendant douze ans minimum, le développement d’eM-Rhône, première raffinerie électrique en France, dans l'Isère, dont la mise en service est prévue en 2031.

Tandis que l'évènement se tenait à huis clos, plusieurs chefs d'entreprises sont venus présenter leurs investissements devant la presse, souvent tournés vers la tech (centre de données, exploitation de vidéo par l'IA, création de peau artificielle...) et, surtout, avec des possibilités d'exportations.

Laurent Schmitt, le PDG de Positive aviation, qui prévoit de lancer en 2029 un modèle d'avion bombardier d'eau issu de l'ATR72, un avion de transport régional, en est un exemple.

L'entrepreneur a jugé avec enthousiasme que "la France est le meilleur endroit du monde pour un tel projet, car elle possède les compétences, l'industrie, les fournisseurs et les investisseurs".

"Aux suivants"

Mais son client de lancement est américain, il discute avec d'autres au Proche-orient et en Afrique du Nord. Rien en France, où les mégafeux de l'été ont pourtant mis en lumière le besoin d'équipements supplémentaires.

"C'est vrai que la commande publique en France et même en Europe est bloquée", a constaté M. Schmitt.

Dans un long message posté sur X samedi, adressé notamment "aux commentateurs qui écrivent (des) mensonges pour attaquer mon bilan", Emmanuel Macron est revenu sur ses efforts de réindustrialisation du pays depuis neuf ans.

"Alors oui, le contexte économique et géopolitique est difficile, la concurrence internationale est féroce, l'incertitude de l'élection de 2027 pèse sur notre présent : mais nous y arrivons", assure-t-il.

Le président Emmanuel Macron regarde la maquette d’un avion d’essai A380 destiné à des moteurs de nouvelle génération, lors d’une visite de la chaîne d’assemblage d’Airbus à Blagnac, près de Toulouse, le 23 novembre 2026 ( POOL / Manon Cruz )

Il s'est rendu lundi à Toulouse chez Airbus, où il a annoncé qu'une aide de 350 millions d'euros pour la recherche dans l'aéronautique allait être "sanctuarisée" et que des zones industrielles spéciales, bénéficiant de procédures "simplifiées", allaient être créées pour accélérer la réindustrialisation du pays.

"On n'a peut-être pas tout bien fait mais on a réussi quelques choses, et notamment l'attractivité de la France", a assuré Roland Lescure. "Et maintenant place aux suivants, à eux de convaincre qu'ils sont capables de continuer", a-t-il conclu.