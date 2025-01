Dans le froid de Washington, l'impatience des partisans de Trump

Un soutien du président Trump devant le capitole de Washington le 20 janvier 2025 ( AFP / Alex Wroblewski )

Bravant le froid polaire qui balaye lundi Washington, Rachel Peters est arrivée dès 04H00 du matin faire la queue pour espérer rentrer dans une grande salle de sports et suivre, à l'intérieur, la cérémonie d'investiture de "son" président, Donald Trump.

"Cela faisait très longtemps que j'attendais ça", dit à l'AFP cette jeune femme de 28 ans venue du Maine, qui a fait campagne pour le républicain. Dans la longue file d'attente, on entend des "USA, USA". La température ressentie est de -9°C.

Devant la salle, alors que le jour se lève, certains partisans, casquette rouge "Make America Great Again" vissée sur la tête, patientent sur des chaises de camping. Donald Trump "a rassemblé tant de personnes de profils si divers, je me sens si fière de l'avoir comme président", reprend Rachel Peters.

Dans la salle Capital One Arena où sera retransmis la cérémonie d'investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2025 à Washington ( AFP / ANGELA WEISS )

La cérémonie d'investiture, qui prend habituellement place sur les marches du Capitole, a été déplacée à l'intérieur en raison de la météo glaciale, poussant certains des dizaines de milliers de partisans qui devaient suivre l’événement sur l'immense esplanade du National Mall à tenter de se mettre au chaud.

La prestation de serment de Donald Trump doit être retransmise dans la Capital One Arena, qui contient 20.000 places et avait déjà accueilli la veille le dernier meeting du président élu. Il doit y retourner lundi après-midi, cette fois en tant que président.

- Un "bon pays" -

Dans la salle, les tribunes se remplissent rapidement et tous scrutent l'écran géant afin d'apercevoir leur héros dans les différentes étapes de sa journée historique d'investiture: des applaudissements descendent des tribunes à chaque apparition sur l’écran du 45e et bientôt 47e président des Etats-Unis. Et toujours des chants "USA, USA".

Le capitole américain et l'esplanade du National Mall au petit matin du 20 janvier 2025 ( POOL / Brendan McDermid )

"Je suis ici parce que j'adore Donald Trump, et il adore l'Amérique. Il est parfait pour le poste!", estime Alexx Rouse. "Je ne pourrais pas être plus excitée d'être ici pour ce moment, c'est l'histoire!" ajoute cette femme de 32 ans venue du Texas.

Un peu plus loin dans la foule, Kami Gray, casquette et tee-shirt à l'effigie de Trump, ne détache pas ses yeux de l’écran géant. Elle s'attend à une cérémonie "très forte", avec "beaucoup d'émotion".

Ces dernières années, "nous avons subi tant de stress, financier, économique... Dès que nous avons su que (Donald Trump) allait revenir en poste, ça nous a vachement soulagé", confie cette institutrice à l'AFP.

En début de matinée, loin de la salle, le National Mall était largement vide, le froid soleil d'hiver bénéficiant à une poignée de joggeurs et à des soutiens du président venu de ce côté-ci de la capitale fédérale.

Au pied de l'obélisque qui marque le centre de la majestueuse esplanade, Lorri Williams se sent fière. "Le monde va à nouveau nous respecter. L'Amérique doit mener le monde, nous sommes un bon pays (...) nous voulons stabiliser le monde", dit-elle à l'AFP. "Et mettre fin à la corruption."