Dans l'impasse, les négociations commerciales pèsent sur les Bourses

Selon un scénario déjà bien connu, les incertitudes sur les négociations commerciales ont pénalisé les valeurs les plus sensibles au cycle économique, comme ArcelorMittal (-2,57%) et STMicroelectronics (-1,92%).

Les marchés actions ont, ensuite, réduit leurs pertes en fin de matinée, la Chine ayant invité le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au commerce Robert Lighthizer à Pékin pour des discussions, selon le Wall Street Journal. Avant de se déplacer, les représentants des Etats-Unis souhaiteraient toutefois que la Chine indique clairement qu'elle prendra des engagements en matière de protection de la propriété intellectuelle et d'achats agricoles.

La séance a été animée par les déclarations et les informations en provenance des Etats-Unis et de la Chine à propos des négociations commerciales. Les Bourses ont ouvert en baisse, Donald Trump ayant accusé hier soir la Chine d'être responsable du retard pris dans les négociations commerciales. Le président américain ne pense pas que les propositions de Pékin " soient à la hauteur de celles qu'il souhaite ".

(AOF) - Le repli des marchés européens s'est prolongé du fait de l'incapacité persistante des Etats-Unis et de Chine à finaliser leurs négociations commerciales. L'indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,22% à 5 881,23 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,11% à 3 679,66 points. Wall Street affichait également une orientation négative, le Dow Jones reculant de 0,26% vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.