Dans certains aéroports américains, les files d'attente atteignent trois heures en raison de l'augmentation des absences des agents de la TSA

Les temps d'attente dans les files de sécurité de certains aéroports américains ont atteint trois heures dimanche, alors que les absences des employés de l'Administration de la sécurité des transports ont augmenté pendant la fermeture partielle du gouvernement et que les voyages de vacances de printemps se sont multipliés.

L'aéroport Hobby de Houston a enregistré des files d'attente de 3,5 heures en moyenne et de 3 heures en moyenne à 16 heures (heure de l'Est).

L'aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans a déclaré: "La TSA est confrontée à une pénurie de personnel aux points de contrôle de sécurité, ce qui entraîne des files d'attente plus longues que la moyenne. Il est conseillé aux passagers dont le voyage est prévu aujourd'hui d'arriver au moins 3 heures avant leur départ prévu"

La TSA a indiqué que des files d'attente plus longues que la moyenne ont également été signalées à l'aéroport intercontinental George Bush de Houston, à l'aéroport international Charlotte Douglas de Caroline du Nord et à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Le financement du département de la sécurité intérieure est devenu caduc le 13 février, après que le Congrès n'a pas réussi à trouver un accord sur les réformes de l'application de la législation sur l'immigration exigées par les démocrates. Le financement opérationnel de plusieurs agences gouvernementales, dont la TSA, a donc été interrompu, ce qui a eu pour effet de priver de salaire environ 50 000 agents de contrôle de la TSA dans les aéroports.

Le DHS a déclaré dimanche: "Les voyageurs sont confrontés à des files d'attente de la TSA pouvant aller jusqu'à près de 3 heures dans certains grands aéroports, ce qui entraîne des vols manqués et des retards massifs pendant les périodes de pointe." Le département, qui fait partie de l'administration républicaine de Trump, a critiqué les démocrates du Congrès pour avoir refusé de parvenir à un accord pour rétablir le financement du département.

Les travailleurs de la TSA "font maintenant face à leur premier chèque de paie complet manqué, ce qui entraîne des difficultés financières, des absences et des pénuries de personnel paralysantes", a déclaré le DHS.

La semaine dernière, des groupes représentant les principales compagnies aériennes américaines et des associations de voyageurs ont déclaré que la fermeture pourrait perturber les voyages de printemps.

Les transporteurs s'attendent à une période de voyage record au printemps, avec 171 millions de passagers attendus, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de deux mois l'année dernière, a déclaré Chris Sununu, directeur général de l'association professionnelle Airlines for America.

"La crainte est qu'une fois de plus, ils n'agissent pas avant que quelque chose de vraiment désespéré ne se produise, jusqu'à ce que nous ayons de longues files d'attente", a déclaré M. Sununu jeudi.

Les voyages de printemps se multiplieront lorsque les employés de la TSA recevront leur premier salaire zéro le 13 mars, a déclaré M. Sununu. Ha Nguyen McNeill, le plus haut responsable de la TSA, a déclaré au Congrès le mois dernier qu'environ 1 110 agents de sécurité des transports ont quitté la TSA en octobre et novembre 2025 à la suite d'une fermeture du gouvernement de 43 jours , soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à la même période en 2024.