Danone : vers une croissance plus saine

danone logo (crédit photo : Adobe Stock / )

Danone a rendu au titre de 2023 une bonne copie. Les objectifs ont été tenus: la progression du chiffre d'affaires est ressortie à 7% hors effets devises et périmètre, soit le haut de la fourchette relevée en octobre. Quant à la rentabilité, la marge opérationnelle s'est bien améliorée, à 12,6% contre un point bas de 12,2% en 2022.

On pourrait s'émouvoir de la baisse de 8% du bénéfice net, à 881 millions d'euros. Elle provient de lourdes charges exceptionnelles, de 1,44 milliard, contre 1,23 milliard un an plus tôt. Elles résultent, selon les précisions de Juergen Esser, le directeur général adjoint des finances, d'un nouveau trait tiré sur la Russie, pour 700 millions, les activités de Danone ayant été nationalisées par le Kremlin en juillet. Une dépréciation de 400 millions a été enregistrée par ailleurs sur les produits laitiers bio Horizon Organic et Wallaby, cédés aux Etats-Unis.

Redressement des volumes

Le bénéfice net courant (base du calcul du résultat par action) a progressé de 3,5%, à 2,3 milliards. De quoi autoriser une petite hausse, de 5%, du dividende, d'autant que le groupe a dégagé un cash-flow disponible record, à 2,6 milliards. Surtout, le point surveillé de près par les investisseurs a enfin répondu à leurs vœux: les volumes de la division Produits laitiers se sont enfin redressés au quatrième trimestre, de 4,5%, laissant augurer d'une croissance interne plus saine à l'avenir et non plus assurée par les seules hausses de prix.

«Nous avons préparé le terrain ces deux dernières années avec le plan Renew Danone et nous en voyons aujourd'hui les bénéfices», souligne Juergen Esser, citant notamment les 700 millions investis dans le soutien des marques, l'amélioration des recettes ou les nouveaux yaourts riches en protéines (Hipro). Les objectifs pour 2024 ont pu être jugés prudents. Ils visent une «amélioration modérée» de la marge opérationnelle et une croissance interne des ventes qui reviendrait entre 3% et 5% alors que l'inflation ralentit. «C'est tout à fait cohérent avec ce que nous avions annoncé pour le plan Renew il y a deux ans», rappelle le dirigeant.

Nous sommes repassés à l'achat en octobre 2023, dans la perspective d'un redressement des volumes des produits laitiers, qui se concrétise et va se confirmer cette année.