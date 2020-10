Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : vers la sortie du capital de Yakult Cercle Finance • 06/10/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - Danone indique lancer la cession du solde de sa participation de 6,61% dans Yakult Honsha, un des leaders mondiaux des probiotiques, basé et coté au Japon, par le biais d'un processus de placement accéléré. Cette opération s'inscrit dans le cadre des priorités d'allocation de capital disciplinée de Danone et de renforcement de sa solidité financière. Il communiquera sur la réalisation de l'opération ainsi que sur le montant du produit de cession en temps voulu. Les deux groupes confirment leur engagement à poursuivre une relation de long terme et leur volonté de promouvoir les probiotiques. Les partenariats commerciaux existants sont maintenus, notamment les joint-ventures en Inde et au Vietnam.

