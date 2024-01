Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: vente d'Horizon Organic et Wallaby aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de rotation d'actifs annoncé en mars 2022, Danone annonce la signature d'un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à la société d'investissement américaine Platinum Equity.



En 2022, les activités en question, composées des marques Horizon Organic et Wallaby, représentaient environ 3% des ventes globales de Danone, et avaient eu un impact dilutif sur la croissance organique des ventes et sur la marge opérationnelle courante du groupe.



Le groupe agroalimentaire français conservera une participation minoritaire non-consolidée dans l'actif. La réalisation de la cession est soumise aux conditions préalables usuelles. Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés.



'Cette cession, une fois réalisée, nous permettra de nous concentrer davantage sur notre portefeuille de marques fortes, centrées autour de la santé et de réinvestir dans nos segments de croissance prioritaires', explique son DG Antoine de Saint-Affrique.





