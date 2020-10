Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone vend le solde de sa participation de 6,61% dans le japonais Yakult Reuters • 06/10/2020 à 08:48









PARIS, 6 octobre (Reuters) - Danone DANO.PA a annoncé mardi la vente du solde de sa participation de 6,61% dans le groupe japonais Yakult 2267.T , spécialisé dans les probiotiques. L'opération, réalisée par le biais d'un processus de placement accéléré, s'inscrit dans le cadre des priorités d'allocation de capital et de renforcement de la solidité financière, a indiqué Danone dans un communiqué. Le groupe agroalimentaire, qui a débuté sa collaboration avec Yakult en 2004, entend poursuivre une "relation stratégique de long terme". Les partenariats commerciaux existants entre les deux groupes sont maintenus, notamment leurs co-entreprises en Inde et au Vietnam, précise-t-il. (Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -0.22%