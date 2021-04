Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : trimestriels un peu décevants, rechute vers 58,6E Cercle Finance • 20/04/2021 à 11:13









(CercleFinance.com) - Danone publie des trimestriels un peu décevants, le titre dessine un triple-top de clôture sous 60/60,3E (les 15 mars puis 8 et 19 avril) puis rechute vers 58,6E. Une rechute sous 58,3E (plancher des 24 mars et 1er avril) préfigurerait les test de 55,3E, ex-plancher du 3 mars.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -2.47%