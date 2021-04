Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : tente de soulever la résistance des 60E du 15/03 Cercle Finance • 07/04/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Danone tente de soulever la résistance des 60E du 15 mars : la dernière oscillation entre 56,8 et 60E induit un objectif minimum de 63,2E... mais la principale résistance se situe vers 66E, soit le zénith du 20 juin 2020.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +1.57%