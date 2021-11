Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : surprenant pullback vers 52,2E information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - Danone, qui est le prototype de la valeur défensive, matérialise un surprenant pullback vers 52,2E. Après la cassure des 55,6E (le plancher du 19/10) sous forme d'un 'gap' de rupture, la comblement du 'gap' des 53,52E du 10 février n'enraye pas la glissade, et le plancher des 53,16E du 8 février non plus. Le prochain objectif devient 50,84E, l'ex-plancher du 23/11/2020.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -4.34%