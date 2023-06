Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : sur un toboggan baissier, sous 53E, objectif 51E ? information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) - Année 2023 en montagnes russes : cela a commencé par une hausse funiculaire de plus de 25% au 1er trimestre entre 49E et 61E, puis la tendance s'est inversée et le cours glisse façon toboggan, avec une accélération à la baisse sous 55E, et une autre qui menace si cassure des 53E, en direction du support oblique moyen terme qui gravite vers 51E





