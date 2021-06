Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : support trouvé vers 57E, les 59,5E en vue ? Cercle Finance • 25/06/2021 à 13:50









(CercleFinance.com) - Danone semble s'être constitué un support vers 57E et pourrait remonter combler le 'gap' des 58,48E du 8 juin... mais la principale résistance demeure située vers 59,5E, résistance testée mi-juin.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +1.38%