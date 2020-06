Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : statut d'entreprise à mission approuvé en AG Cercle Finance • 29/06/2020 à 07:12









(CercleFinance.com) - Danone annonce qu'à l'occasion de son assemblée générale, réunie vendredi à huis clos compte tenu du contexte sanitaire actuel, ses actionnaires ont approuvé largement l'adoption par le groupe agroalimentaire du statut d'entreprise à mission. Les progrès dans la réalisation des objectifs qu'implique ce statut seront supervisés par un comité de mission indépendant de dix membres, dont huit experts (parmi lesquels Pascal Lamy), un administrateur indépendant et une salariée. L'AG a aussi fixé le dividende en numéraire au titre de 2019 à 2,10 euros par action, dividende qui sera détaché le 14 juillet et mis en paiement à compter du 16 juillet, ainsi que le renouvellement de plusieurs mandats d'administrateur pour trois ans.

