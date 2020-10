Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone sort du capital du japonais Yakult Reuters • 06/10/2020 à 10:36









(Actualisé avec précisions, cours de Bourse) PARIS, 6 octobre (Reuters) - Danone DANO.PA a annoncé mardi la vente du solde de sa participation de 6,61% dans la société Yakult 2267.T , spécialisée dans les probiotiques, actant ainsi sa sortie du capital du groupe japonais avec lequel il collabore depuis 2004. L'opération, réalisée par le biais d'un processus de placement accéléré, s'inscrit dans le cadre des priorités d'allocation de capital et de renforcement de la solidité financière du groupe français, a indiqué Danone dans un communiqué. Selon les estimations des analystes de Jefferies, la participation de 6,61% dans Yakult est valorisée à un peu plus de 500 millions d'euros. En 2018, Danone avait déjà cédé la majeure partie de sa participation de 21,29% dans Yakult. Même s'il n'est plus actionnaire du groupe japonais, Danone entend néanmoins poursuivre avec lui une "relation stratégique de long terme". Les partenariats commerciaux existants entre les deux groupes sont maintenus, notamment leurs co-entreprises en Inde et au Vietnam, a indiqué le groupe français. A la Bourse de Paris, l'action Danone reculait mardi de 0,39% dans la matinée. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -0.36%