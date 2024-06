Danone, Soitec, Stellantis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Danone/Michelin/Crédit Agricole

Danone, Michelin, la start-up américaine DMC Biotechnologies et le Crédit Agricole Centre France ont acté le projet de création de Biotech Open Platform, un outil qui permettra de développer à plus grande échelle des processus de fermentation avancés, et en particulier la fermentation de précision, un processus biotechnologique révolutionnaire de production de matériaux et ingrédients biosourcés. Cette plateforme industrielle et technologique représente un investissement de plus de 16 millions d'euros dans sa première phase.

Innelec

Au titre de l'exercice 2023-24, clos fin mars, Innelec a réalisé un résultat net part du groupe est de 0,96 million d'euros contre 1,34 million d'euros pour le précédent. Le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions s'est élevé à 4,52 millions d'euros, en progression de 0,3 million d'euros. Déjà connu, le chiffre d'affaires a atteint 187 millions d'euros, en progression de 15%. Au 31 mars 2024, le groupe dispose toujours d'une situation financière solide avec une trésorerie nette de 12 millions d'euros, et des capitaux propres de 23,1 millions d'euros.

Pluxee

Pluxee a signé un accord pour acquérir 100% de Cobee, un acteur digital native espagnol des avantages aux salariés. L'opération devrait être intégralement financée sur ressources disponibles, avec un impact limité sur l'effet de levier. Pluxee précise que l'impact sera neutre sur l'Ebitda récurrent et le flux de trésorerie disponible la première année. Il anticipe une contribution positive dès la deuxième année sur la marge d'Ebitda récurrent et le résultat net, l'amélioration rapide de la rentabilité étant alimentée par la croissance du chiffre d'affaires et les synergies opérationnelles.

Safe

Safe SA annonce les premières implantations de dispositifs Sycamore, qui ont été réalisées par le Professeur Maestretti, à l'hôpital cantonal de Fribourg en Suisse. La medtech précise que l'implant Sycamore permet de réaliser des opérations mini-invasives afin de traiter les fractures vertébrales par compression, améliorer la mobilité, rétablir la hauteur de corps vertébraux et réduire le mal de dos. "Nous sommes particulièrement confiants sur le déploiement de cette solution " précise le directeur général Nicolas Papillon.

Soitec

Soitec, spécialiste de la conception et de la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce l'extension de son partenariat avec UMC (l'une des principales fonderies de semi-conducteurs au monde) afin de mettre sur le marché la première solution de circuit intégré 3D pour la technologie RF-SOI (Radio Frequency Silicon-on-Insulator) à l'ère de la 5G.

Stellantis

A l'occasion de sa journée investisseurs, Stellantis présentera les neuf différenciateurs stratégiques clés sur lesquels l'entreprise s'appuie pour créer de la valeur. La direction de Stellantis confirme ses prévisions financières pour 2024 et son plan de retour de capital aux actionnaires : marge de résultat opérationnel ajusté (AOI) à deux chiffres et free cash flow industriel positif; retour de capital aux actionnaires avec une distribution de plus de 7,7 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions en 2024.

Technip Energies

Technip Energies, leader d'une joint-venture (TJN Ruwais JV) avec JGC et NMDC Energy, a remporté un contrat majeur auprès d'Adnoc pour l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction (EPC) du projet de gaz naturel liquéfié bas-carbone Ruwais, situé dans la zone industrielle d'Al Ruwais, à Abu Dhabi. Le projet consistera en deux trains de liquéfaction de gaz naturel, d'une capacité totale de production de GNL de 9,6 Mtpa. L'usine utilisera des moteurs électriques au lieu des turbines à gaz conventionnelles et sera alimentée par de l'énergie propre.

Viridien

Viridien, anciennement CGG, annonce la vente par sa division Sensing & Monitoring, commercialisée sous le nom de Sercel, d'un système Marlin de surveillance et d'alerte des navires à ExxonMobil Guyana Ltd pour soutenir ses opérations maritimes dans le pays. Le système de surveillance et d'alerte des navires Marlin fait partie de la suite logicielle Marlin de Sercel développée pour optimiser les opérations en mer et apporter une avancée significative dans la sécurité des interventions maritimes.

VusionGroup

Sonae, propriétaire de la première chaîne de distribution portugaise, accélère son déploiement des solutions VusionGroup, a indiqué ce dernier. Déjà sélectionné pour équiper 160 points de vente en 2023, le groupe poursuivra le déploiement avec 80 magasins supplémentaires courant 2024. Ce nouveau contrat fait suite à un premier déploiement réussi de 200 magasins avec Worten, filiale de Sonae et leader du commerce électroménager au Portugal. Les étiquettes intelligentes Vusion équiperont cette fois-ci les enseignes Continente (alimentaire) et Wells (cosmétique) en plus des magasins Worten.