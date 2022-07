Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : se redresse vers 55E information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 15:33









(CercleFinance.com) - Danone se redresse vers 55E (zénith intraday du 12/07) et semble se diriger vers un test de la grosse résistance oblique qui gravite vers 57E (voir un re-test des 57,3E du 3 juin ou des 57,5E de début janvier).





Valeurs associées DANONE Euronext Paris +2.04%