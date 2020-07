Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : rupture baissière sous 59,8E, 54,9E en vue Cercle Finance • 30/07/2020 à 16:25









(CercleFinance.com) - Danone subit une rupture baissière sous 59,8E et s'enfonce vers 57E. Le titre semble bien parti pour s'en aller re-tester le support des 54,9E puis 52,9E (plancher annuel et long terme du 12 mars)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -5.84%