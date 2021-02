Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : retombe sous 55,5E, le titre toujours en panne Cercle Finance • 02/02/2021 à 14:48









(CercleFinance.com) - Danone bute une fois de plus sur les 56/56,2E (une résistance infranchissable depuis fin septembre) et retombe sous 55,5E, le titre sous performe systématiquement le CAC40 les jours de hausse mais a mieux résisté depuis le 1er janvier. Les chartistes attendent toujours une sortie 'par le haut' d'un biseau qui serait validé par le franchissement des 58E (ex-zénith de mi-septembre) en direction des 65,7E... ce qui n'enflamme guère les imaginations quand certains titres gagnent +10% en une heure (exemple très nombreux !).

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -1.12%