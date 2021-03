Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : résiste bien après l'analyse de Credit Suisse Cercle Finance • 25/03/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien en fin de séance avec une légère hausse malgré l'analyse de Credit Suisse. Le bureau d'études abaisse sa recommandation sur le titre à neutre (contre Surperformance) et fixe l'objectif de cours à 62 E. ' Le cours de l'action Danone a augmenté de 10% au cours des trois derniers mois (contre une baisse de 1% pour le secteur européen des produits de consommation). Selon nous, l'un des principaux moteurs de cette croissante est lié au changement de direction, avec l'annonce par le conseil d'administration de la démission du président Emmanuel Faber avec effet immédiat ' indique Credit Suisse. Credit Suisse continue à considérer Specialized Nutrition (SN) comme le joyau du portefeuille de Danone. Il souligne également que le taux de croissance de la catégorie de la nutrition infantile a ralenti au niveau mondial. ' En outre, bien que nous prévoyions une certaine reprise de la consommation d'eau en bouteille, nous pensons qu'il faudra plusieurs années pour que la rentabilité de cette division revienne au niveau d'avant la crise de Covid ' rajoute l'analyste.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +0.31%