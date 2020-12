Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : reprend appui sur l'oblique des 52,3E Cercle Finance • 22/12/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Danone reprend appui sur l'oblique des 52,3E et se redresse en direction d'une autre oblique -baissière celle-là- qui gravite vers 54,3E. En cas de franchissement, d'autres obstacles graphiques se dressent vers 55E (zénith du 16/11) puis 55,7E (du 23/09 au 15/10) avant d'accéder à 58E (un objectif pas particulièrement ambitieux non plus).

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +2.52%