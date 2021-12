Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : reprend appui sur 52E, 'gap' des 55,45E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 13:59









(CercleFinance.com) - Danone reprend appui sur 52E et se hisse vers 54E et va tenter de refermer le 'gap' des 55,45E du 25/11 qui coïncide avec l'ex-support des 55,6E. L'objectif suivant serait le franchissement de l'oblique baissière qui gravite vers 47E (ex-plancher du 23/06 et 28/07).

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +1.14%