Danone : report de l'Assemblée générale mixte

(CercleFinance.com) - Le groupe Danone annonce ce jour que son Conseil d'administration, qui s'est réuni ce jour, a pris la décision de reporter à une date ultérieure l'Assemblée Générale Mixte. Celle-ci avait été initialement convoquée pour le mardi 28 avril. 'La mise en paiement du dividende au titre de l'exercice 2019 est par conséquent également repoussée', indique Danone.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -0.49%