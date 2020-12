Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : repasse les 54E, test des 54,5E imminent. Cercle Finance • 16/12/2020 à 17:23









(CercleFinance.com) - Danone repasse les 54E et tente de s'extraire de son canal baissier long terme. Le franchissement des 54,5E (grosse résistance du 7 juillet au 8 octobre) marquerait un début d'inflexion à la hausse qui serait validé par un franchissement des 55,7E. Le titre devrait tester les 58E (16/09) dans la foulée avant de s'attaquer aux 60E.

