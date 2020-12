Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone réorganise son conseil d'administration, nouveau rôle pour Cécile Cabanis Reuters • 14/12/2020 à 11:38









(Actualisé avec précisions, contexte, commentaires d'analystes et cours de Bourse) par Blandine Henault et Dominique Vidalon PARIS, 14 décembre (Reuters) - Danone DANO.PA a annoncé lundi la nomination de sa directrice financière sur le départ Cécile Cabanis comme vice-présidente du conseil d'administration ainsi que celle de trois nouveaux administrateurs afin de "renforcer" sa gouvernance. Le groupe agroalimentaire a aussi annoncé la création d'un nouveau comité "Stratégie & Transformation" pour suivre la mise en œuvre de son plan de réorganisation annoncé le mois dernier et qui prévoit la suppression de 2.000 postes. En octobre, Danone avait annoncé le départ de Cécile Cabanis - perçue comme le bras droit du PDG Emmanuel Faber - en février prochain et son remplacement au poste de directeur financier par Juergen Esser, qui était jusque-là directeur financier des divisions Eaux et Afrique. "Administratrice depuis 2018, Cécile Cabanis continuera d'accompagner le conseil d'administration et son président dans le cadre de ses nouvelles fonctions non-exécutives de vice-présidente", a indiqué lundi Danone dans un communiqué. Pour les analystes, cette nomination ne devrait pas satisfaire la demande des investisseurs pour une plus grande indépendance du conseil d'administration vis-à-vis de la direction. "Nous avons du mal à imaginer une démarche moins favorable à la gouvernance d'entreprise que celle-ci et nous pensons qu'elle envoie le message que la représentation impartiale des actionnaires est loin dans la liste des priorités de Danone (malgré la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants)", ont commenté dans une note les analystes de RBC. De son côté, Danone a assuré que ces décisions intervenaient à l'issue d'une "phase de dialogue actif avec les actionnaires". Le groupe agroalimentaire, qui n'a pas d'actionnaire important, est souvent présenté comme une cible potentielle pour des acquéreurs ou des investisseurs activistes, notamment lorsque ses performances boursières déçoivent. A la Bourse de Paris, l'action Danone DANO.PA progressait lundi à 11h22 de 0,07% à 52,46 euros, sous-performant la progression du CAC 40 .FCHI (+0,88%). L'action a perdu 29% depuis le début de l'année alors que le groupe a vu ses ventes baisser en raison de la pandémie de coronavirus, en particulier dans sa branche Eaux. Les coûts supplémentaires liés à la crise sanitaire ont également pesé sur les marges. DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS Danone a nommé lundi Gilles Schnepp, ancien PDG du groupe Legrand LEGD.PA comme membre du conseil d'administration avec effet immédiat, en remplacement de Gregg Engles. Il a aussi proposé la nomination d'Ariane Gorin, présidente d'Expedia Business Services, et de Susan B. Roberts, professeure en nutrition à l'université de Tufts, au conseil d'administration. Selon Danone, le conseil d'administration comptera ainsi 71% d'administrateurs indépendants contre 57% aujourd'hui. Le comité "Stratégie & Transformation", qui sera notamment chargé du suivi de l'avancement de la revue de portefeuille et de la mise en œuvre du plan de réorganisation, sera pour sa part présidé par Benoît Potier, administrateur et PDG d'Air Liquide AIRP.PA . "Nous considérons qu'il s'agit d'une mesure positive", ont commenté dans une note les analystes de Jefferies. "Elle devrait augmenter la responsabilité de la direction autour du plan et Potier semble être une voix forte au sein du conseil d'administration". Outre les réductions d'effectifs, le plan de réorganisation de Danone, baptisé "Local First", prévoit un milliard d'euros d'économies d'ici à 2023. Le groupe a aussi entamé une revue stratégique de ses activités, notamment en Argentine et pour la marque Vega. Il doit donner plus de détails sur les cessions d'actifs à venir lors du premier semestre 2021. (Blandine Hénault, avec Dominique Vidalon, édité par Henri-Pierre André et Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.59% DANONE Euronext Paris +0.53% CAC 40 Euronext Paris +1.13% LEGRAND Euronext Paris +0.14%

