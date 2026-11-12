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Danone renforce sa présence en Asie-Pacifique
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 18:19

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Le groupe a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de MADE Group, une entreprise australienne spécialisée dans les produits de nutrition saine, afin de renforcer sa présence sur les segments à forte croissance en Asie-Pacifique.

Présent en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est, MADE Group dispose d'un portefeuille de marques positionnées notamment sur les boissons protéinées, les yaourts favorisant la santé intestinale et les produits à base de coco.

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel supérieur à 300 millions d'euros sur son exercice clos fin juin 2026. Son intégration permettra à Danone de renforcer significativement son activité de produits laitiers et d'origine végétale (EDP) dans la région.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Danone visant à développer ses positions dans la nutrition axée sur la santé.

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