(CercleFinance.com) - Danone remonte au contact des sommets, vers 57E, après 2 précédents sommets à 58E (le 10/11/2021 et 17 janvier 2022) puis 57,65E (le 29 avril).

L'objectif suivant se situe vers 60,4E et correspond à la résistance de mi-septembre 2021 puis début juillet 2021.







Valeurs associées DANONE Euronext Paris +2.96%