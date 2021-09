Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : refinancement partiel d'une obligation hybride information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 11:47









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une gestion active de sa dette hybride, Danone annonce aujourd'hui son intention de refinancer partiellement son obligation hybride afin de profiter de conditions favorables de marché. La société lance ainsi une offre de rachat partiel de ses titres à durée indéterminée émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d'euros (dont 1,25 milliard d'euros en circulation), portant une première option de remboursement le 23 mars 2023. Le montant maximum de l'offre de rachat est de 500 millions d'euros. Danone annonce également ce jour son intention d'émettre de nouveaux titres à durée indéterminée libellés en euro, portant intérêt à taux fixe réajustable et une première option de remboursement dans 5,25 années.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -2.67%