Danone : recul de 9,3% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire Danone affiche au titre du troisième trimestre un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros, en baisse de 9,3% en données publiées, compte tenu d'effets de change défavorables, et en recul de 2,5% en données comparables. Les volumes ont enregistré une amélioration séquentielle à -0,4% au troisième trimestre (contre -2,6% au deuxième) -toujours affectés par la performance des eaux-, de même que l'effet valeur à -2,1% (contre -3% au deuxième) -reflétant des prix stables. Danone rétablit des objectifs pour l'année 2020, à savoir une marge opérationnelle courante de 14% et un free cash-flow de 1,8 milliard d'euros, et fait part d'un plan d'action pour revenir à un objectif moyen terme de croissance rentable entre +3% et +5%.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +1.39%