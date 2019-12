Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : rechute sous 73,5E, support à 72E. Cercle Finance • 09/12/2019 à 10:35









(CercleFinance.com) - Danone rechute sous 73,5E mais demeure prisonnier du corridor 75,4E/72,8E. Plus globalement, le titre oscille depuis 2 mois entre 72 et 75,5E: en cas de 'sortie par le haut', le tire pourrait s'en aller refermer le 'gap' des 78,3E du 17 octobre

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -1.40%