(CercleFinance.com) - Danone rechute sous 52,8E, ne jouant pas son rôle de valeur refuge: le titre se montre très vulnérable, mais c'est le contre-coup d'une année médiocre. Danone n'est même pas parvenu à refermer le 'gap' des 55,45E du 25/11, bloquant vers 54,7E : il semble exposé à un re-test du plancher des 51,99E du 30/11.





Valeurs associées DANONE Euronext Paris -3.15%