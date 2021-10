Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : pullback sous 56E, 55E en approche information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 13:17









(CercleFinance.com) - Danone valide un pullback -et la cassure- des 56E (plancher du 11 mai) mais le titre ne risque pas grand chose à la baisse car des supports se multiplient à espace rapproché, avec 55E (plancher du 3 mars) puis 53,52E (ex-'gap' du 10 février) et enfin 53E.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -2.39%