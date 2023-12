Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: publication du plan de transition climat information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Après la publication de son Danone Impact Journey en février 2023, Danone fait part de celle de son plan de transition climat, qui détaille sa feuille de route pour atteindre ses objectifs alignés avec le scénario 1.5°C de la Science-Based Targets initiative (SBTi) d'ici 2030.



Ce plan doit contribuer à sa trajectoire vers zéro émission nette d'ici 2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, et aborde également les défis à relever, impliquant ses partenaires et ses consommateurs.



Le groupe agroalimentaire français rappelle que la SBTi a validé en décembre 2022 ses objectifs de réduction des gaz à effets de serre (GES) à court terme, alignés sur une trajectoire de 1,5°C sur les trois scopes.





