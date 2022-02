Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : préserve 54,5E, rebondit vers 57,5E information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Danone préserve un support court terme à 54,5E, rebondit vers 57,5E et vient tutoyer la résistance des 58E de la mi-janvier 2022 et mi-novembre 2021.

L'impact des sanctions contre la Russie semble limité sur le titre qui pourrait se hisser vers la résistance suivante, celle des 60E du 6 au 23 septembre 2021.





Valeurs associées DANONE Euronext Paris +4.86%