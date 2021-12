Danone, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du mardi 30 novembre 2021

(AOF) - Danone (-3,08% à 58,15 euros)

D'ordinaires défensives, les valeurs liées à la consommation, comme Danone et Carrefour, ont été pénalisées par le variant Omicron. En effet, l'incertitude autour de ses effets, de sa propagation et de l'efficacité des vaccins actuels fait craindre de nouvelles restrictions qui pourraient peser sur la demande.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points-clés /=

- Leader mondial de l'industrie alimentaire : premier dans les produits laitiers frais (marques Activia, Gervais, Alpro, Oikos, Actimel…), deuxième mondial dans la nutrition infantile et médicale (Blédina, Dumex, SGM, Aptamil, Theocate…) et troisième dans les eaux embouteillées (Mizone, Volvic, Evian et Acqua) ;

- Ventes de 23,6 Mds€ réparties en 3 pôles : produits laitiers ou végétaux pour 54 %, nutrition spécialisée pour 31% et les eaux embouteillées ;

- Revenus équilibrés entre l’Europe-Amérique du nord (57 %, dont 21 % pour les Etats-Unis) et le reste du monde -Argentine, Brésil, Mexique, Chine, Indonésie, Russie, Turquie et Maroc ;

- Modèle 2030 « One Planet. One Health » pour la première entreprise à Mission cotée : à partir de la raison d’être « apporter la santé par l’innovation », accélérer la croissance, maximiser l’efficacité, développer les marques engagées et accroître la rentabilité par une croissance annuelle de 5 à 10 % ;

- Capital ouvert mais bloqué (droits de vote doubles, vote limité aux AG, autorisation financière en période d’offre publique, 5 % des actions étant détenues en propre ou par auto-contrôle), Gilles Schnepp étant président du conseil d’administration de 16 membres, Antoine de Saint-Affrique assurant la direction générale ;

- Bilan sain avec une dette nette de 11,9 Mds€ notée A ou Baa et un autofinancement libre de 2,1 Mds€ mais effet de levier de 2,8.

=/ Enjeux /=

- Stratégie de retour à moyen terme à une croissance annuelle entre 3 et 5 % et d’une marge opérationnelle entre 15 et 25 % :

- 3 directions générales ; Amérique du nord, International et chaîne de valeur« Design to Delivery »,

- revue du portefeuille de marques et actifs (vente de la participation dans le chinois Mengniu Dairy et cession de Vega),

- finalisation du plan « local first » au 1er trimestre 2021,

- 1 Md€ d’économies de coûts d’ici 2023 ;

- Stratégie d’innovation contribuant à ¼ des ventes annuelles et réalisée dans 2 centres internationaux et 7 centres spécialisés ;

- 6 thèmes : microbiotes, matrices végétales, emballages et après-plastique, naturalité et organique, allergies et vieillissement en bonne santé,

- co-construction avec les consommateurs par recours aux méthodes agiles ;

- Stratégie environnementale de longue date, Danone étant parmi les mieux notés au monde en terme de « responsabilité sociétale des entreprises » renforcée par

- « Plan d’accélération pour le climat » avec 2 Mds€ investis (2020-22 ) dans les marques du groupe, l’agriculture, les emballages et la digitalisation,

- « WeActForWater » : réduction de moitié de l’usage de plastique vierge soit, en 2025, 50 % de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100 % en Europe, accélération de la neutralité carbone en Europe d’ici 2025 (2020 pour Evian et Volvic), fonds d'accès à l'eau (50 millions de personnes d’ici 2030),

- certification B Corp pour 50 % du chiffre d’affaires ;

- Renforcement, avec l’achat de Follow your Heart, de l’activité produits d’origine végétale dont les mentes devront passer de 2 Mds€ en 2020 à 5 Mds€ en 2025 ;

- Poursuite de la rotation du portefeuille, avec spéculations sur une vente du pôle eau.

=/ Défis/=

- Forte sensibilité aux variations de change et des cours du lait (1O % du chiffre d’affaires), aux risques sanitaires et aux aléas climatiques pour les eaux ;

- Redressement de la branche « eaux », affectée par les fermetures de restaurants et les modifications, en Europe, de la consommation des particuliers ;

- Renouvellement total du conseil d’administration, de 12 membres à terme, d’ici 2023 ;

- Impact de la pandémie : hausse de 6,6 % des ventes au 1er semestre ;

- Objectifs 2ème semestre 2021 : retour à la croissance rentable et stabilité de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2020 de 1,94 € et programme de rachat d’actions de 800 M€ d’ici fin 2021.