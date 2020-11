Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : plafonne vers 50,3E, rechute vers 49E Cercle Finance • 06/11/2020 à 14:28









(CercleFinance.com) - Danone plafonne vers 50,3E (ex-plancher des 22/23/10) et rechute vers 49E : partant d'un plancher de 46,8E, le titre a péniblement accompagné le rebond du CAC40 mais se montre déjà plus vulnérable que la moyenne dès qu'une consolidation s'enclenche. Un re-test des 47,8E semble probable si le CAC40 retombe vers 4.800.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -2.09%