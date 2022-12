Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : plafonne sous 51,2E, de retour sous 50E information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 13:56









(CercleFinance.com) - Danone vient de plafonner sous 51,2E début décembre et consolide très lentement, voici le titre de retour sous 50E et qui accélère légèrement sa baisse en direction des 47,5E, son plancher du 10 octobre: le risque baissier demeure donc symbolique mais la capacité de rebond depuis 7 semaines apparaît également très limitée (moins de 10% alors que le CAC40 a repris +18% sur ses 'plus bas' annuels).





Valeurs associées DANONE Euronext Paris -1.84%