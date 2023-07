Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone: placement sous administration externe en Russie information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Danone fait part d'un décret des autorités russes qui vise à placer Danone Russie sous administration externe temporaire par les autorités russes, décision qui n'a toutefois pas d'impact sur ses objectifs financiers pour l'année 2023.



Le groupe agroalimentaire rappelle avoir lancé, le 14 octobre dernier, un processus de transfert du contrôle de ses activités EDP en Russie, qui progressait de manière conforme au calendrier prévu.



Danone déclare se préparer à 'prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits en tant qu'actionnaire de Danone Russie, et pour assurer la continuité des opérations de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties prenantes'.





Valeurs associées DANONE Euronext Paris -0.93%