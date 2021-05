Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 14/05/2021 à 11:15









(CercleFinance.com) - Danone recule de près de 2%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Goldman Sachs de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours abaissé de 60 à 53 euros, dans le sillage d'estimations de profit opérationnel réduites sur 2021-23. Le broker met en avant des signes de déclin démographique dans des régions clés (en particulier la Chine) et adopte une vision plus prudente sur les dynamiques de parts de marché, ce qui l'amène à réduire ses attentes de marges en nutrition spécialisée.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -1.79%