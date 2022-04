Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone: partenariat stratégique avec CCU en Argentine information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 08:29









(CercleFinance.com) - Danone et Compañía Cervecerías Unidas (CCU) annoncent un partenariat stratégique. Dans le cadre de cette accord, CCU Argentina s'est porté acquéreur d'une part minoritaire significative dans Aguas Danone de Argentina.



Ce partenariat permettra aux deux entreprises de renforcer leur gamme de boissons, tout en renforçant leurs opérations dans le pays.



' Avec cette alliance stratégique, Danone s'allie avec un partenaire prestigieux dans la région. Notre accord est une étape importante permettant aux deux entreprises de se renforcer dans un marché fortement compétitif. ' indique le groupe.





