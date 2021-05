Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : parmi les plus fortes baisses du CAC Cercle Finance • 26/05/2021 à 10:31









(CercleFinance.com) - L'action Danone accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 mercredi matin à la Bourse de Paris après que Berenberg a abaissé son conseil sur le titre, passant de 'conserver' à 'vente'. Dans une note de recherche, le broker explique que le groupe agroalimentaire français ne dispose d'aucun levier en vue d'accélérer sa croissance dans l'immédiat. 'La faible croissance par nature de la plupart des activités de Danone s'avère difficile à solutionner, l'amélioration de l'exécution requiert des investissements et il n'existe pas de formule magique au niveau de la réorganisation du portefeuille', estime le courtier allemand. Berenberg - qui réduit de 10% ses prévisions de résultats pour 2022 et 2023 - abaisse par ailleurs son objectif de cours sur la valeur de 60 à 55 euros. Vers 10h20, Danone cède 0,7% tandis que le CAC 40 progresse de 0,2% et que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Food & Beverage prend 0,7%. Depuis le début de l'année, le titre s'adjuge encore près de 11%.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -1.18%