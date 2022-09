Danone: Oddo réduit son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 10:22

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur Danone, avec un objectif abaissé de 71 à 64 euros.



Alors que les résultats du 3e trimestre seront publiés fin octobre, le bureau d'analyses anticipe une hausse du chiffre d'affaires de 13.6% (à 6998 ME), tiré par un effet devises de 6.7% et une croissance organique de 6.9%



'Le principal message que nous avons retenu d'un contact société est que le T3 ne devrait pas être très différent du T2', indique Oddo.



'Nous sommes positifs parce que nous tablons sur un recentrage (de chaque business unit puis plus tard du groupe) qui permettra de déployer l'empreinte opérationnelle (gammes, marques, canaux, pays) de manière plus équilibrée et plus agile et par là même d'enclencher un mouvement de rerating' poursuit l'analyste.



Oddo met par ailleurs en avant un besoin de visibilité de la part des investisseurs, 'pas tellement sur l'impact de la conjoncture actuelle sur l'élasticité prix volumes, mais plutôt sur la feuille de route' de moyen et long terme.



A ce jour, Danone n'a pas donné d'indication sur 2023, regrette Oddo. Par conséquent, 'la poursuite des tensions sur les prix du lait, la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles et la fragilité des volumes nous amènent à être plus prudents sur le degré de redressement de la MOP courante sur 2023'.