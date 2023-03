Danone: Oddo confirme son analyse sur le titre information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 12:25

(CercleFinance.com) - Danone maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Danone, avec un objectif de cours inchangé de 64 euros.



Après avoir accompagné trois jours durant le top management et l'équipe relations investisseurs de Danone dans un road show en Amérique du Nord, les équipes d'Oddo se disent 'convaincues dans le potentiel de recentrage opérationnel et stratégique du groupe et de rerating du titre (PE 2024: 14x)'.



'Le management a expliqué très concrètement à quel point la confiance est en cours de reconstruction à tous les niveaux : au sein du Board, entre le Board et le Comex, entre le Comex et le management local', rapporte Oddo.



Désormais, l'objectif 1er est de rétablir un cercle vertueux de croissance rentable régulière où l'amélioration de la MOP n'est plus un objectif en soi mais découle de la croissance organique via l'innovation, le gain de parts de marché, l'amélioration de la marge brute et le réinvestissement d'une partie du levier opérationnel, souligne l'analyste.