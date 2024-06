Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Danone: objectifs fixés pour la période 2025-28 information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Avant un Capital Market Event prévu ce jeudi, Danone indique prévoir, pour la période 2025-28, une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5% et une hausse du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du CA.



Cet objectif devrait permettre au groupe agroalimentaire d'atteindre un ROIC structurellement à deux chiffres et son ambition de long terme de progresser vers un free-cash-flow atteignant trois milliards d'euros.



Danone explique transformer progressivement sa façon d'aborder ses catégories, notamment les protéines et la santé intestinale, élargir l'horizon de certains de ses modèles économiques et continuer d'étendre son empreinte géographique.



'Les bases sont aujourd'hui en place pour que la science, les consommateurs et les patients soient véritablement au coeur d'une entreprise toujours plus en phase avec sa mission unique, centrée sur la santé', commente son DG Antoine de Saint-Affrique.





