Danone: objectif de croissance relevé pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - Danone indique prévoir désormais une croissance du chiffre d'affaires entre +4 et +6% en données comparables pour 2023, contre +3 et +5% précédemment, avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée.



Le groupe agroalimentaire affiche, pour les trois premiers mois de 2023, un chiffre d'affaires de 6,96 milliards d'euros, en progression de 11,6% en données publiées et de 10,5% en comparable, avec un effet prix de +10,3% et un effet volume/mix de +0,2%.



'Cette performance a été portée par toutes nos catégories et géographies, et plus particulièrement par les zones Amérique du Nord, et Chine, Asie du Nord et Océanie, et accentuée par des effets calendaires favorables', précise son DG Antoine de Saint-Affrique.