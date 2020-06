Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone : nouvelle émission obligataire pour 800 millions Cercle Finance • 04/06/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Danone annonce avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire de 800 millions d'euros, avec une maturité de neuf ans et assortie d'un coupon de 0,395%, suite à une précédente émission le 11 mars dernier pour un même montant. Le groupe agroalimentaire explique que cette nouvelle émission lui 'permet de tirer parti de conditions de marché favorables pour continuer à accroître sa flexibilité financière, allonger la maturité de sa dette et en optimiser le coût'. Danone ajoute que cette opération a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée, 'confirmant la confiance du marché'. Le règlement-livraison est prévu le 10 juin et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

Valeurs associées DANONE Euronext Paris 0.00%