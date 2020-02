Danone : noté 'triple A' par l'organisation CDP

(CercleFinance.com) - Danone annonce avoir obtenu la note 'triple A' de la part de l'organisation à but non lucratif CDP pour ses performances environnementales, notamment dans la lutte contre le changement climatique et contre la déforestation, et la protection des ressources en eau.

'Cette distinction prestigieuse met en lumière les engagements pionniers pris par Danone pour changer la donne et promouvoir des solutions environnementales positives, en ligne avec sa vision 'One Planet. One Health',' commente le groupe agroalimentaire.