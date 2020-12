Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Danone nomme Cécile Cabanis comme vice-présidente du conseil d'administration Reuters • 14/12/2020 à 09:15









PARIS, 14 décembre (Reuters) - Danone DANO.PA a annoncé lundi la nomination de son ancienne directrice financière Cécile Cabanis comme vice-présidente du conseil d'administration ainsi que celle de trois nouveaux administrateurs afin de "renforcer" sa gouvernance. Le groupe a aussi annoncé la création d'un nouveau comité "Stratégie & Transformation" pour suivre la mise en œuvre de son plan de réorganisation annoncé le mois dernier et qui prévoit la suppression de 2.000 postes. Ces décisions interviennent à l'issue d'une "phase de dialogue actif avec les actionnaires", a indiqué Danone dans un communiqué. Le groupe agroalimentaire a vu ses ventes baisser en raison de la pandémie de coronavirus, en particulier dans sa branche Eaux, et les coûts supplémentaires liés à la crise sanitaire ont pesé sur ses marges. Outre les réductions d'effectifs, le plan de réorganisation, baptisé "Local First", prévoit un milliard d'euros d'économies d'ici à 2023. En octobre, Danone avait annoncé le départ de Cécile Cabanis - perçue comme le bras droit du PDG Emmanuel Faber - en février prochain et son remplacement au poste de directeur financier par Juergen Esser, qui était jusque-là directeur financier des divisions Eaux et Afrique. "Administratrice depuis 2018, Cécile Cabanis continuera d'accompagner le conseil d'administration et son président dans le cadre de ses nouvelles fonctions non-exécutives de vice-présidente", a indiqué lundi Danone. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées DANONE Euronext Paris +0.46%